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12.10.2026 16:29:00

Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Montagnachmittag ins Plus

Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Montagnachmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 275,75 EUR.

Siemens
255.60 CHF 1.21%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 275,75 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'294 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 275,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 274,05 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 210'810 Stück gehandelt.

Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 5,78 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 39,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,63 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,29 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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