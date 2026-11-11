Siemens Aktie News: Siemens zieht am Mittwochvormittag an

Um 09:28 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 277,55 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'627 Punkten notiert. Die Siemens-Aktie legte bis auf 278,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 276,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 49'074 Stück.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (198,00 EUR). Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 40,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,61 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.79 Mrd. EUR im Vergleich zu 19.38 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 10.02.2028.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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