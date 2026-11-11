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11.11.2026 16:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 275,45 EUR.

Siemens
261.18 CHF 2.39%
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Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 275,45 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'589 Punkten steht. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 278,75 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 276,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 415'795 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 291,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,90 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Mit Abgaben von 28,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,61 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,35 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 10.02.2028 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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