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11.11.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Mittag vor

Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 275,50 EUR nach oben.

Siemens
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Um 12:28 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 275,50 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'512 Punkten notiert. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 278,75 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 276,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 176'155 Siemens-Aktien.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 291,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,88 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,13 Prozent.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,61 EUR aus. Am 06.08.2026 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,31 Prozent gesteigert.

Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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