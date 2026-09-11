Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Nachmittag ins Plus

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 264,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'529 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 265,20 EUR. Bei 260,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 363'171 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 10,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 25,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 06.08.2026. Das EPS belief sich auf 2,93 EUR gegenüber 2,61 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 20.79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.38 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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