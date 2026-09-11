Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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11.09.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Mittag stärker
Die Aktie von Siemens zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 262,80 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 12:28 Uhr 1,8 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'544 Punkten tendiert. Bei 263,05 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 260,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 155'523 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 291,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 11,00 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (198,00 EUR). Mit einem Kursverlust von 24,66 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Siemens seine Aktionäre 2025 mit 5,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR je Aktie ausschütten. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,93 EUR, nach 2,61 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,20 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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