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11.08.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Bei der Siemens-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 277,05 EUR.

Siemens
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Die Siemens-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 277,05 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 26'337 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 278,05 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 276,60 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 277,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'799 Siemens-Aktien.

Am 05.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20.79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.38 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 12.08.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,08 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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