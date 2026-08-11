Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Dienstagnachmittag fester

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 279,75 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'445 Punkten liegt. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 279,80 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 277,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 290'331 Siemens-Aktien.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 291,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 4,20 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 198,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Siemens gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 19.38 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 12.08.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,08 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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