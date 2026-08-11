Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 276,00 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'292 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 275,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 277,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 87'767 Stück.

Am 05.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,50 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 5,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 198,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 39,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,65 EUR. Am 06.08.2026 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.38 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 12.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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