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10.11.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 276,55 EUR nach oben.
Um 09:28 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 276,55 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'587 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 276,75 EUR. Bei 274,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 72'132 Stück.
Bei 291,70 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Mit Abgaben von 28,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,61 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,35 EUR aus. Am 06.08.2026 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.79 Mrd. EUR – ein Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte Siemens die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,25 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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