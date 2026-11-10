Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 274,65 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'471 Punkten notiert. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 277,50 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 274,10 EUR. Bisher wurden heute 458'573 Siemens-Aktien gehandelt.

Bei 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 6,21 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 198,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 27,91 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,61 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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