Siemens Aktie News: Siemens am Mittag in Grün

Die Siemens-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 276,90 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'611 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 277,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 274,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 212'579 Siemens-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 5,34 Prozent Luft nach oben. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 39,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,61 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,35 EUR je Wertpapier. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Siemens dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,25 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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