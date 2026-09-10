Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag freundlich

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 265,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'585 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 265,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 264,90 EUR. Bisher wurden heute 37'279 Siemens-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,70 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,97 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 33,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,35 EUR aus. Am 06.08.2026 lud Siemens zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 19.38 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2027 erwartet.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,20 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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