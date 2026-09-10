Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’740 -0.5%  SPI 19’410 -0.5%  Dow 52’020 -0.7%  DAX 25’361 -0.8%  Euro 0.9440 0.2%  EStoxx50 6’269 -0.7%  Gold 4’322 -1.8%  Bitcoin 62’728 -1.0%  Dollar 0.8131 0.4%  Öl 107.4 6.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Amrize143013422Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Avolta-Aktie: Eröffnunf des ersten Hybridkonzepts am Flughafen Brasília
Flughafen Zürich steigert Passagierzahlen im August - Aktie im Blick
United Internet-Aktie im Minus: Stelleneinsparungen bei IONOS
Monatliche Dividende: Darum sind Realty Income & Main Street Capital bei Privatanlegern gefragt
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagabend entwickeln
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2026 16:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag Verlust reich

Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 259,70 EUR.

Siemens
246.39 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

Die Siemens-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 259,70 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'417 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 259,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 264,90 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 333'610 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 12,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 198,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 06.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.38 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 5 Jahren abgeworfen

Siemens Energy-Aktie fester: Konzernchef sieht zunehmende Bedrohungslage in Deutschland

Bernstein Research verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -65.24 117354478
Long 8 -24.51 154137909
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten