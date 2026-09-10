Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag Verlust reich

Die Siemens-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 259,70 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'417 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 259,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 264,90 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 333'610 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 12,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 198,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 06.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.38 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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