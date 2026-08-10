Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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10.08.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 277,85 EUR ab.
Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 277,85 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'338 Punkten notiert. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 277,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 278,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37'639 Siemens-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 291,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 4,91 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (198,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 EUR. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,93 EUR gegenüber 2,61 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 19.38 Mrd. EUR eingefahren.
Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 12.08.2027.
Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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