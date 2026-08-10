Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag nahe Vortagesniveau

Die Siemens-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 279,85 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'399 Punkten liegt. Bei 280,40 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 277,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 278,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 152'231 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,50 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2026. 4,16 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 198,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 12.08.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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