Siemens-Aktie aktuell: Siemens bricht nach oben aus

Die Aktie von Siemens gehört zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 48.7 Prozent auf 102.96 CHF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7.12 EUR je Siemens-Aktie.

Die Siemens AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmässig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Strassenverkehr, gestaltet Siemens ausserdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. 2015 zog sich das Unternehmen aus der Haushaltsgerätesparte zurück und verkaufte seinen 50-prozentigen Anteil am Joint-Venture BSH an Bosch. Das Medizintechnikgeschäft wurde 2018 als eigenes Unternehmen unter dem Namen Siemens Healthineers AG börsennotiert, an der Siemens weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung hält. 2020 wurde zusätzlich das ehemalige Energie-Segment als Siemens Energy abgespalten.

