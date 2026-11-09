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09.11.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Vormittag ins Plus

Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 264,70 EUR zu.

Siemens
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Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 264,70 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'847 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 265,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 263,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44'534 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,20 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 198,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 25,20 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,61 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,35 EUR aus. Am 06.08.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,61 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.38 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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