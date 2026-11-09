Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 270,85 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'231 Punkten notiert. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 270,85 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 263,10 EUR. Zuletzt wechselten 319'845 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Mit einem Zuwachs von 7,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 26,90 Prozent sinken.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,61 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR gegenüber 2,61 EUR im Vorjahresquartal. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Analyse: Hold-Bewertung für Siemens-Aktie von Deutsche Bank AG

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 5 Jahren eingefahren

Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Siemens-Aktie angepasst