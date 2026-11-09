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09.11.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens legt am Montagmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 265,95 EUR.
Das Papier von Siemens konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 265,95 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'076 Punkten tendiert. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 266,30 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 263,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 160'219 Siemens-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,68 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 198,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 25,55 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,61 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,35 EUR aus. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.38 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,25 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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