Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Aufschlag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 268,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 24'989 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 269,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 267,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27'275 Siemens-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,70 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 8,48 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,00 EUR am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 35,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,63 EUR je Siemens-Aktie. Am 06.08.2026 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 20.79 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Am 18.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,28 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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