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09.10.2026 16:29:00

Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Siemens
252.55 CHF 1.67%
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Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 271,50 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'125 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 272,55 EUR. Bei 267,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 411'939 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,07 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,63 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 20.79 Mrd. EUR gegenüber 19.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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