Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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09.10.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Mittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 270,70 EUR.
Das Papier von Siemens konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 270,70 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'079 Punkten steht. Bei 271,50 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 267,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 177'105 Siemens-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. 7,76 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 198,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,63 EUR belaufen. Am 06.08.2026 äusserte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,61 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 20.79 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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