Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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09.09.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 263,90 EUR.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 263,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'582 Punkten steht. Bei 261,50 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 267,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 475'041 Siemens-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,70 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 9,53 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 198,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Am 06.08.2026 lud Siemens zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,31 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Siemens die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,20 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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