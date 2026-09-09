Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 3,4 Prozent auf 263,30 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'669 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 263,30 EUR. Bei 267,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 267'036 Aktien.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 291,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 10,79 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,00 EUR am 23.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 32,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 EUR. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Siemens.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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