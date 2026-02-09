Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Julius Bär-CEO Stefan Bollinger fordert Register für fehlbare Banker - Aktie in Grün
Barry-Callebaut-Aktie leichter: Verwaltungsrat verkauft Aktien im Millionenwert
Roche-Aktie dennoch leichter: Daten bestätigen Wirksamkeit von Fenebrutinib
Novartis-Aktie im Plus: Baubeginn für globales Forschungszentrum in San Diego
Tesla-Aktie in Blasenterritorium: Marktveteran warnt Anleger mit Nachdruck
09.02.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Montagvormittag positiv

Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Montagvormittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 254,00 EUR.

Siemens
232.18 CHF 1.28%
Kaufen Verkaufen

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 254,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 24'912 Punkten steht. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 254,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 252,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48'796 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,25 EUR erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (162,38 EUR). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 56,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,60 EUR aus. Siemens liess sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.43 Mrd. EUR im Vergleich zu 20.81 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 11.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie

Aktien von Siemens und Stadler steigen: Grossauftrag für automatisierte Züge

Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Q1 hinter Wachstumserwartungen - Diagnostikgeschäft belastet - Marge hält

Nachrichten zu Siemens AG

Analysen zu Siemens AG

04.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Siemens Kaufen DZ BANK
26.01.26 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Siemens Buy UBS AG
15.01.26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Siemens AG 231.55 3.62% Siemens AG

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Bitcoin Sharpe-Ratio erreicht beunruhigend tiefe Werte
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Q1 hinter Wachstumserwartungen - Diagnostikgeschäft belastet - Marge hält
Analyse: So bewertet Warburg Research die Deutsche Bank-Aktie
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingebracht
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
The Trade Desk Appoints Tahnil Davis As Interim CFO, Reaffirms Q4 Outlook; Stock Falls

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
09:20 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter erholt dank positiver Vorgaben
09:17 Auftragsplus gibt Elektrobranche Schub für 2026
09:12 KORREKTUR: Prominente Reformpolitiker im Iran nach Protesten festgenommen
09:01 OTS: Deloitte / Deloitte-Umfrage: Deutsche blicken mit Sorge auf die Zukunft ...
08:54 Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT ziehen weiter an - Warburg empfiehlt RENK
08:37 Moskau sieht nach Anschlag auf General auch Spur nach Polen
08:31 DSM-Firmenich-Aktie: Geschäft mit Tierernährung soll verkauft werden
08:19 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax dürfte Erholung zunächst fortsetzen
08:13 Alphabet, OpenAI und Co.: KI-Firmen setzen auf Super-Bowl-Werbung
07:58 Aktien Asien: Sieg der Liberaldemokraten in Japan treibt Nikkei auf Rekordhoch