Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Montagvormittag positiv

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 254,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 24'912 Punkten steht. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 254,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 252,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48'796 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,25 EUR erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (162,38 EUR). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 56,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,60 EUR aus. Siemens liess sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.43 Mrd. EUR im Vergleich zu 20.81 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 11.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,78 EUR fest.

