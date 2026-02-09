Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.02.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Montagvormittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 254,00 EUR.
Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 254,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 24'912 Punkten steht. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 254,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 252,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48'796 Siemens-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 266,25 EUR erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (162,38 EUR). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 56,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,60 EUR aus. Siemens liess sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.43 Mrd. EUR im Vergleich zu 20.81 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 11.02.2027.
Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,78 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Aktien von Siemens und Stadler steigen: Grossauftrag für automatisierte Züge
Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Q1 hinter Wachstumserwartungen - Diagnostikgeschäft belastet - Marge hält
Nachrichten zu Siemens AG
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Montagvormittag positiv (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
06.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|04.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX fester -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Nikkei nach Wahlsieg der Regierung auf Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag freundlich. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes legen zum Wochenstart zu.