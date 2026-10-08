Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 265,10 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 24'858 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 265,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 266,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61'378 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Gewinne von 10,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,00 EUR am 23.03.2026. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 33,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2025 mit 5,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,63 EUR je Aktie ausschütten. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,93 EUR, nach 2,61 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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