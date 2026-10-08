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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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08.10.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag in Rot

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 265,35 EUR.

Siemens
248.40 CHF -2.58%
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Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 265,35 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 24'881 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 264,50 EUR. Bei 266,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 205'203 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 25,38 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,63 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,35 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.38 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,28 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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