Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.09.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Siemens zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 270,55 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 270,55 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'959 Punkten tendiert. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 270,80 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 269,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 269,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31'282 Siemens-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,70 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 7,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,35 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,93 EUR, nach 2,61 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 20.79 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Siemens-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Am 18.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,16 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
Siemens Energy-Aktie fester: Konzernchef sieht zunehmende Bedrohungslage in Deutschland
Bernstein Research verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse
DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren eingebracht
Trading Signals: Bloom Energy: Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.ch)
|
07.09.26
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.09.26
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
05.09.26
|Jedes fünfte Unternehmen in Deutschland spürt hybride Bedrohung (AWP)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefrot -- DAX leichter - unter 26'000 Punkten -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Auch am Dienstag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.