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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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08.09.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Siemens zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 270,55 EUR.

Siemens
253.76 CHF -0.40%
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Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 270,55 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'959 Punkten tendiert. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 270,80 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 269,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 269,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31'282 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,70 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 7,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,35 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,93 EUR, nach 2,61 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 20.79 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Am 18.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,16 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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