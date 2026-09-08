Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 271,15 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'931 Punkten tendiert. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 272,20 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 269,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 311'766 Stück.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 291,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 7,58 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 198,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 36,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 06.08.2026. Es stand ein EPS von 2,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,61 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 19.38 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,16 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens Energy-Aktie fester: Konzernchef sieht zunehmende Bedrohungslage in Deutschland

Bernstein Research verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren eingebracht