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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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08.09.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Siemens zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 270,35 EUR.

Siemens
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 270,35 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'929 Punkten tendiert. Die Siemens-Aktie legte bis auf 271,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Siemens-Aktie sank bis auf 268,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 269,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 159'642 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 291,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 7,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (198,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,76 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,35 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 06.08.2026. In Sachen EPS wurden 2,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.38 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,16 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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