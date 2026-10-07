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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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07.10.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag Verlust reich

Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag Verlust reich

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 273,45 EUR.

Siemens
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Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 273,45 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'238 Punkten realisiert. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 273,40 EUR ab. Bei 276,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35'015 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 6,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 27,59 Prozent sinken.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2025 mit 5,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,63 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,28 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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