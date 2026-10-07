Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Siemens-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 270,25 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'054 Punkten notiert. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 270,15 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 276,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 318'947 Siemens-Aktien.

Bei 291,70 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 7,94 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 198,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 26,73 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,63 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,35 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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