Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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07.10.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Mittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 273,50 EUR ab.
Die Siemens-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 273,50 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'153 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 272,65 EUR. Bei 276,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 153'136 Siemens-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 27,61 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,63 EUR. Siemens gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,61 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.79 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,28 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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