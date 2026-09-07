Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr bei 272,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 26'035 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 273,10 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 271,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 272,15 EUR. Bisher wurden heute 27'969 Siemens-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 7,05 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 27,34 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,35 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 06.08.2026. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,61 EUR je Aktie gewesen. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,16 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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