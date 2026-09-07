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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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07.09.2026 16:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 271,00 EUR.

Siemens
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Die Siemens-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 271,00 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'984 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 270,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 272,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 314'204 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 7,64 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 198,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,94 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 5,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,65 EUR je Siemens-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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