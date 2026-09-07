Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.09.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 270,85 EUR.
Die Siemens-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 270,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'973 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 270,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 272,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 150'507 Siemens-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 291,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 7,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,90 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Siemens gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 20.79 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umsetzen können.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,16 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
Siemens Energy-Aktie fester: Konzernchef sieht zunehmende Bedrohungslage in Deutschland
Bernstein Research verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse
DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren eingebracht
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
12:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.ch)
|
11:28
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
11:28
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
05.09.26
|Jedes fünfte Unternehmen in Deutschland spürt hybride Bedrohung (AWP)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Siemens Energy-Aktie fester: Konzernchef sieht zunehmende Bedrohungslage in Deutschland (AWP)
Analysen zu Siemens AG
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.