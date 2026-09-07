Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Siemens-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 270,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'973 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 270,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 272,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 150'507 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 291,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 7,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,90 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Siemens gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 20.79 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,16 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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