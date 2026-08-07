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07.08.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Mittag zu

Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Mittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 279,40 EUR.

Siemens
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Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 12:28 Uhr 2,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'337 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 279,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 273,95 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 308'691 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2026 auf bis zu 291,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 4,33 Prozent zulegen. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 29,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,65 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 13.05.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19.76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 12.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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