Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 270,10 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 24'854 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 272,20 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 270,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 259'834 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 275,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,69 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,62 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 12.02.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,71 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.14 Mrd. EUR ausgewiesen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.05.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 19.05.2027 dürfte Siemens die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,94 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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