Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Siemens

Die Siemens-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 267,75 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'893 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 266,95 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 269,15 EUR. Bisher wurden heute 64'019 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,94 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 35,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,61 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Siemens veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 20.79 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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