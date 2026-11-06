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06.11.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 264,00 EUR.
Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 3,4 Prozent auf 264,00 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'743 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 261,45 EUR. Bei 269,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 614'633 Siemens-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 10,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,61 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,35 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,25 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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