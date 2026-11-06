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06.11.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Mittag tiefer
Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 265,45 EUR.
Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 2,9 Prozent auf 265,45 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'710 Punkten realisiert. Bei 265,10 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 269,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 273'024 Siemens-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,89 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 198,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,25 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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