Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Vormittag an Boden

Um 09:28 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 277,45 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'398 Punkten notiert. Bei 277,65 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 277,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 33'811 Aktien.

Bei 291,70 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 4,89 Prozent niedriger. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2025 mit 5,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,63 EUR je Aktie ausschütten. Siemens gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 20.79 Mrd. EUR gegenüber 19.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Siemens.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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