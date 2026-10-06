Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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06.10.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens zieht am Nachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 279,80 EUR zu.
Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 279,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'453 Punkten tendiert. Bei 280,05 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 277,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 264'825 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 291,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 4,25 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,63 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,28 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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