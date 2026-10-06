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06.10.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag im Aufwind

Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 278,30 EUR nach oben.

Siemens
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Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 278,30 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'438 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 279,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 277,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 131'703 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 198,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 40,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,63 EUR aus. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,61 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.38 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,28 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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