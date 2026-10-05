Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’711 0.4%  SPI 19’454 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’177 -0.2%  Euro 0.9285 -0.4%  EStoxx50 6’223 -0.3%  Gold 4’169 0.6%  Bitcoin 71’656 0.0%  Dollar 0.8292 0.1%  Öl 101.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagvormittag
SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren verdient
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren eingebracht
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor einem Jahr eingebracht
Suche...

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Siemens zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 276,05 EUR.

Siemens
255.60 CHF -1.10%
Kaufen Verkaufen

Die Siemens-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 276,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'271 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 276,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 274,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 275,00 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62'365 Stück gehandelt.

Bei 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,67 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,00 EUR am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 28,27 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 5,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,62 EUR je Siemens-Aktie. Am 06.08.2026 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,26 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Siemens-Aktie

Deutsche Bank AG: Siemens-Aktie erhält Hold

Siemens-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -67.14 117354478
Long 8 -28.63 154137909
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK
01.10.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Siemens Buy UBS AG
24.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:46 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
09:23 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
08:46 Logo WHS Fed-Protokoll, Job-Schock und Frankreich-Risiko: Jetzt wird es an den Börsen spannend
08:20 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Neues Allzeithoch zum Wochenschluss
02.10.26 ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’226.30 19.89 SHBEEU
Short 14’526.70 13.76 S2BHCU
Short 15’062.97 8.93 S5ZB0U
SMI-Kurs: 13’710.84 05.10.2026 10:02:54
Long 13’114.63 19.52 SJBCVU
Long 12’823.18 13.80 S6DBXU
Long 12’276.07 8.90 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Siemens AG 254.60 1.31% Siemens AG

Meistgelesene Nachrichten

Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
Rohstoffe im September 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Oil, Bonds Seen Pressuring European Market Sentiment
Börse Zürich: SMI liegt zum Start im Minus
Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne - Geplanter KI-Gipfel im Fokus
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.