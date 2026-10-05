Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Siemens-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 276,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'271 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 276,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 274,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 275,00 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62'365 Stück gehandelt.

Bei 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,67 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,00 EUR am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 28,27 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 5,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,62 EUR je Siemens-Aktie. Am 06.08.2026 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,26 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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