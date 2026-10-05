Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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05.10.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 275,00 EUR abwärts.
Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 275,00 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'272 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 271,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 275,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 323'107 Siemens-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,00 Prozent.
Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 20.79 Mrd. EUR gegenüber 19.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Siemens die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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