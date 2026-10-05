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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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05.10.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Siemens

Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 272,80 EUR.

Siemens
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Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 272,80 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'209 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Siemens-Aktie bis auf 271,95 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 275,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 181'828 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,70 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. 6,93 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 37,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 EUR, nach 5,35 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,26 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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