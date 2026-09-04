Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag nahezu unverändert

Im XETRA-Handel kam die Siemens-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 270,35 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 26'001 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 271,05 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 268,50 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 270,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 37'858 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 198,00 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,65 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 06.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 20.79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.38 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,16 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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