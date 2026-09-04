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04.09.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag im Plus

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 270,90 EUR zu.

Siemens
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 270,90 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'040 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 272,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 270,50 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 158'942 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 7,68 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,91 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Am 06.08.2026 äusserte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 20.79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.38 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,16 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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